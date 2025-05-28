Лавров: Россия предложила Украине встретиться в Стамбуле 2 июня

Россия готова ко второму раунду возобновлённых прямых переговоров с Украиной в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров назвал Турцию предпочтительным местом для второго раунда переговоров

По его словам, на предлагаемой встрече российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, готова представить Киеву свой меморандум по преодолению первопричин конфликта.

«Меморандум... излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация... готова представить этот меморандум... и дать необходимые пояснения» , - заключил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить двусторонние российско-украинские переговоры на белорусской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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