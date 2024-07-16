Волонтеры отправят бойцам СВО котов для борьбы с мышами

Волонтеры Татарстана отправят в зону специальной военной операции котов для борьбы с мышами. Об этом сообщил руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин в беседе с ТАСС.

Как отметил собеседник агентства, для борьбы с грызунами могут использоваться различные средства, в том числе ловушки и отравы.

«Но если, например, использовать отравы - мышь пробежит по ней, а потом по продуктам. Наши солдатики могут лихорадкой заболеть или еще чем-нибудь. А котов мыши боятся», — рассказал Малыгин.

Также глава военно-патриотического клуба указал, что коты благоприятно влияют на нервную систему бойцов и создают домашнюю обстановку.

Малыгин поделился, что один из военнослужащих с позывным «Батя» уже взял в зону спецоперации черного котенка, который получил имя Ботя. У волонтеров есть два новых кандидата для отправки военным — коты Боец и Рыжик. Отправить животных в зону СВО планируют осенью.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в число лауреатов конкурса «Регион добрых дел» и получит свыше 6 млн рублей на развитие добровольческого движения, пишет RT.

