СНБО ввел санкции против 557 воров в законе и 111 криминальных авторитетов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на очередном заседании ввел персональные санкции в отношении 557 воров в законе и 111 зарубежных криминальных авторитетов. Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
«Его (заседания - прим. НСН) результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак: после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами», — сообщил глава государства.
Имена попавших под санкции граждан не уточняются.
В апреле СНБО ввел ограничения в отношении Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 российских предприятий.
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