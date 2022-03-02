СМОМ: Заявления по Украине отдельных депутатов не отражают позицию Совета

Совет муниципальных образований российской столицы открестился от позиции отдельных депутатов, которые высказываются критически в отношении специальной военной операции на Украине. Подобного рода заявления, появляющиеся в СМИ и социальных сетях, не отражают официальную точку зрения представительных органов местного самоуправления Москвы.

С таким заявлением выступила пресс-служба Совета муниципальных образований Москвы. Там подчеркнули, что это личное мнение отдельных народных избранников.

Как пояснили в Совете, для утверждения официальных заявлений требуется проведение соответствующего заседания, решение должно приниматься большинством голосов от установленной численности.

Кроме того, в Совете муниципальных образований напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков и заведомо ложной информации.

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Фото: amom.ru
ТЕГИ:МоскваДепутатыУкраина
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