Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области уже в десятый раз за сутки была объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Он порекомендовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если человек находится на улице, ему следует искать ближайшее здание или подходящее укрытие.