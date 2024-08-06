Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области уже в десятый раз за сутки была объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Он порекомендовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если человек находится на улице, ему следует искать ближайшее здание или подходящее укрытие.

Смирнов заявил, что ситуация на границе Курской области остается напряженной

Ракетная угроза ранее была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск и повторно в 03:11. Сигнал об угрозе был снят спустя 7 часов 40 минут. В течение дня ракетная опасность объявлялась еще восемь раз.

6 августа диверсионные группы атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе. В ответ российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Журавку, Хотень, Юнаковку, Беловоды и Храповщину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ДиверсияВСУУкраинаКурская Область

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