Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
В Курской области уже в десятый раз за сутки была объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.
Он порекомендовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если человек находится на улице, ему следует искать ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ракетная угроза ранее была объявлена в ночь на вторник в 01:51 мск и повторно в 03:11. Сигнал об угрозе был снят спустя 7 часов 40 минут. В течение дня ракетная опасность объявлялась еще восемь раз.
6 августа диверсионные группы атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе. В ответ российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Журавку, Хотень, Юнаковку, Беловоды и Храповщину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru