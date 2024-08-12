В Курской области стоимость нотариальных услуг снизили до рубля
Стоимость услуг нотариусов в Курской области снизили до одного рубля. Об этом сообщает пресс-служба Курской областной нотариальной палаты.
Отмечается, что региональный тариф в размере один рубль установлен «при совершении нотариусами Курской области всех видов нотариальных действий».
Также уточняется, что решение касается услуг, совершаемых от имени граждан, зарегистрированных или временно проживающих на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Курчатовского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов Курской области по состоянию на 6 августа текущего года.
Ранее в ряде районов Курской области было приостановлено начисление платы за ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru