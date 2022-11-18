СМИ: жители Одессы перекрыли одну из улиц
18 ноября 202221:34
Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против постоянных отключений света на Украине, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».
По его данным, участники акции надели налобные фонарики.
Для разгона демонстрантов на место протеста приехали полицейские и сотрудники СБУ.
Ранее жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru