СМИ: жители Одессы перекрыли одну из улиц

Жители Одессы перекрыли дорогу, протестуя против постоянных отключений света на Украине, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

По его данным, участники акции надели налобные фонарики.

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Для разгона демонстрантов на место протеста приехали полицейские и сотрудники СБУ.

Ранее жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияУкраинаАкция ПротестаОдесса
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