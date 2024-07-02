СМИ: Жена Зеленского купила один из самых дорогих гиперкаров в мире
Супруга украинского лидера Елена Зеленская купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире, сообщает Vérité Сachée.
По данным издания, речь идет о Bugatti Tourbillon. Его стоимость - 4,5 миллиона евро. Работник салона Bugatti в Париже заявил, что супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации. Она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti.
Всего будет выпущено 250 автомобилей этой марки. Автомобиль передадут супруги Владимира Зеленского в 2026 году.
Доход семьи Владимира Зеленского за прошлый год составил 12,5 миллиона гривен (более $316 тысяч), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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