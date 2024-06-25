СМИ: В офисе Зеленского действует коррупционная схема обогащения для своих
В офисе президента Украины Владимира Зеленского действует коррупционная схема государственных закупок, сообщает издание «Страна».
Ее участники наживаются, получая откаты в размере до 30 процентов от суммы заказов. Такие схемы появились после начала специальной военной операции. Выиграть тендер без согласования с офисом Зеленского и без откатов практически невозможно.
Завышение цены осуществляется в несколько раз. Речь идет о заказах для Минобороны Украины — одежды, и продуктов для армии.
Ранее стало известно, что в ВСУ воруют топливо на всех уровнях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru