СМИ: Зеленский в пятницу посетит Турцию по приглашению Эрдогана

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию по приглашению коллеги Тайипа Эрдогана, сообщает местный телеканал Haberturk.

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Переговоры пройдут в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ранее Политолог Дмитрий Журавлев назвал условие для ввода на Украину контингента североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийЭрдоганТурция

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