СМИ: Зеленский в пятницу посетит Турцию по приглашению Эрдогана
6 июля 202315:31
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию по приглашению коллеги Тайипа Эрдогана, сообщает местный телеканал Haberturk.
Переговоры пройдут в Стамбуле перед саммитом НАТО в Вильнюсе.
Ранее Политолог Дмитрий Журавлев назвал условие для ввода на Украину контингента североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru