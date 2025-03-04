СМИ: Зеленский созвонился с британским премьером перед извинениями Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Китом Стармером перед тем как выразить сожаление по поводу напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Sky News.

Телеканал со ссылкой на официального представителя британского премьера пишет, что стороны обсудили ситуацию, а затем Зеленский заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США. Другие детали переговоров не раскрываются.