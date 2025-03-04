СМИ: Зеленский созвонился с британским премьером перед извинениями Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Китом Стармером перед тем как выразить сожаление по поводу напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Sky News.

Телеканал со ссылкой на официального представителя британского премьера пишет, что стороны обсудили ситуацию, а затем Зеленский заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США. Другие детали переговоров не раскрываются.

Зеленский выразил сожаление из-за спора с Трампом

Во вторник Зеленский признал в соцсети X, что встреча в Белом доме прошла не так, как ожидалось, и подтвердил готовность к переговорам.

В понедельник вечером Стармер также провел разговор с Трампом, на котором обсуждались вопросы Украины. Не уточняется, состоялся ли этот разговор до или после сообщений о приостановке военной помощи США Украине. По информации Fox News, Белый дом заморозил поставки военной помощи до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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