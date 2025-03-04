СМИ: Зеленский созвонился с британским премьером перед извинениями Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Китом Стармером перед тем как выразить сожаление по поводу напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Sky News.
Телеканал со ссылкой на официального представителя британского премьера пишет, что стороны обсудили ситуацию, а затем Зеленский заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США. Другие детали переговоров не раскрываются.
Во вторник Зеленский признал в соцсети X, что встреча в Белом доме прошла не так, как ожидалось, и подтвердил готовность к переговорам.
В понедельник вечером Стармер также провел разговор с Трампом, на котором обсуждались вопросы Украины. Не уточняется, состоялся ли этот разговор до или после сообщений о приостановке военной помощи США Украине. По информации Fox News, Белый дом заморозил поставки военной помощи до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генассамблея ООН одобрила резолюцию России о годовщине ВОВ
- В 2025 году в России появится еще десяток новых автомобильных брендов и моделей
- СМИ: Зеленский созвонился с британским премьером перед извинениями Трампу
- Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
- Ушаков: Дата новых переговоров России и США пока не определена
- Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях
- Комик Лапенко назвал актера Нагиева крутым профессионалом
- В Брянской области обнаружили обломки сбитой ракеты ATACMS
- СМИ: Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО РФ
- Таксисты массово покупают путевые листы без реального прохождения осмотров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru