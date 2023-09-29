СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией наступление ВСУ в октябре

По данным собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале октябре будут пытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Киев сосредоточил в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра, отметил источник.

Отмечается, что российская армия следит за действиями украинской стороны.

О планах ВСУ захватить ЗАЭС сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он заявил, что с приходом холодов украинская армия попытается форсировать Днепр, передает «Радиоточка НСН».

