СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией наступление ВСУ в октябре
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией новое наступление в октябре, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале октябре будут пытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Киев сосредоточил в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра, отметил источник.
Отмечается, что российская армия следит за действиями украинской стороны.
О планах ВСУ захватить ЗАЭС сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он заявил, что с приходом холодов украинская армия попытается форсировать Днепр, передает «Радиоточка НСН».
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