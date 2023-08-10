Белый дом: Киев понимает, что время не на его стороне

По его словам, в осенний период продолжать контрнаступление будет намного сложнее. Кирби подчеркнул, что в самом Киеве понимают, что время не на их стороне.

Говоря о военных действиях на Украине, представитель Белого дома отметил, что происходящие там нельзя назвать заморозкой или патовой ситуацией.

«В любом случае Вашингтон продолжит свою поддержку Киева, несмотря на отсутствие значимых успехов», - добавил Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не поощряют ударов по территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

