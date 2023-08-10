Белый дом: Киев понимает, что время не на его стороне

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины все, о чём просили киевские власти, но обещанное контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

«Больше оружия»: Киев требует от Запада поставок ATACMS после неудач на фронте

По его словам, в осенний период продолжать контрнаступление будет намного сложнее. Кирби подчеркнул, что в самом Киеве понимают, что время не на их стороне.

Говоря о военных действиях на Украине, представитель Белого дома отметил, что происходящие там нельзя назвать заморозкой или патовой ситуацией.

«В любом случае Вашингтон продолжит свою поддержку Киева, несмотря на отсутствие значимых успехов», - добавил Кирби.

Ранее в Белом доме заявили, что США не поощряют ударов по территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:НаступлениеУкраинаСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры