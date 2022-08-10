СМИ: Зеленский собирается продать Украину
Предстоящая на Украине массовая приватизация обернется тотальной распродажей страны западным странам, а всю прибыль поделят президент Владимир Зеленский и его команда, сообщает китайский ресурс Гуаньча.
По его данным, передача государственного имущества в частные руки во время военного конфликта выглядит нецелесообразной. Но если рассматривать это шаг как попытку главы государства заработать, то все встает на свои места, отметил портал.
Как сообщалось ранее, власти Украины постепенно отдают Польше контроль над отраслями национальной экономики. В первую очередь, речь идет об аграрной сфере: польские компании по заниженным ценам скупают продукцию украинских сельхозпроизводителей.
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