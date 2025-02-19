СМИ: Зеленский покинул Анкару после переговоров с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Анкару после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, СNN Türk.
Они продолжались три часа. Стороны обсудили урегулирование конфликта вокруг Украины. Перед переговорами Зеленский заявил, что ожидает от Анкары стать одной из стран-гарантов безопасности.
По словам Эрдогана, инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта совпадают с политикой Турции на протяжении трех последних лет. Он также выразил готовность принять переговоры делегаций РФ, США и Украины.
Ранее Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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