СМИ: Зеленский покинул Анкару после переговоров с Эрдоганом

Они продолжались три часа. Стороны обсудили урегулирование конфликта вокруг Украины. Перед переговорами Зеленский заявил, что ожидает от Анкары стать одной из стран-гарантов безопасности.

По словам Эрдогана, инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта совпадают с политикой Турции на протяжении трех последних лет. Он также выразил готовность принять переговоры делегаций РФ, США и Украины.

Ранее Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

