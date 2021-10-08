На Украине Зеленского назвали «приговором для страны»
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны. В эфире телеканала «Наш» она напомнила, что во время дебатов перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский заявил, что стал для Петра Порошенко «не оппонентом, а приговором».
Герман также подчеркнула, что украинский лидер значительно ухудшил экономическую ситуацию в стране, сделав украинцев нищими, а следующую зиму – холодной и голодной.
Между тем, встреча президентов Украины и России в настоящий момент возможна лишь на полях крупных международных мероприятий. Об этом заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В минувшую среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что еще несколько месяцев назад Россия предложила Украине список из 12 потенциальных решений по итогам возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от Киева «до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало».
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