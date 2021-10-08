На Украине Зеленского назвали «приговором для страны»

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны. В эфире телеканала «Наш» она напомнила, что во время дебатов перед президентскими выборами в 2019 году Зеленский заявил, что стал для Петра Порошенко «не оппонентом, а приговором».

Герман также подчеркнула, что украинский лидер значительно ухудшил экономическую ситуацию в стране, сделав украинцев нищими, а следующую зиму – холодной и голодной.