СМИ: Зеленский настаивает на открытии аэропорта в Киеве

Глава государства Владимир Зеленский, вопреки требованиям Запада, настаивает на открытии в первую очередь аэропорта «Борисполь» в Киеве. Авиасообщение с Украины будет начато до конца зимы 2025 года. Западные партнеры настаивают, чтобы рейсы начались с аэропорта «Львов».

К открытию аэропорта «Борисполь», по данным издания, есть много препятствий, например, финансового плана. В случае запуска полетов из Киева страховка будет многократно дороже, чем в случае с полетами из Львова. При этом воздушные гавани на западе Украины будут делить между военными и бизнесом.

Старший партнер крупнейшей в мире консалтинговой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что несколько авиаперевозчиков могут возобновить рейсы с Украины в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что аэропорт Киева может возобновить работу в марте 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

