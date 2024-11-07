По его словам, это связано с тем, что европейские партнёры не стали увеличивать расходы на собственные вооруженные силы, оборонную промышленность и безопасность, а переложили всё на США.

«Европейская политика благоприятствования немецким (хотя и не только им, конечно) экспортерам и греческим владельцам нефтяных танкеров позволила России обходить торговые санкции», - написал Подоляк.

Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что США и Германия являются крупнейшими помощниками Украины в её борьбе за выживание и они обязаны продолжать предоставление помощи Киеву, даже с учётом высокой стоимости такой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

