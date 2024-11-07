В офисе Зеленского назвали победу Трампа «ожидаемым шоком» для ЕС
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США стала для Евросоюза «ожидаемым шоком». Об этом в своих соцсетях заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, это связано с тем, что европейские партнёры не стали увеличивать расходы на собственные вооруженные силы, оборонную промышленность и безопасность, а переложили всё на США.
«Европейская политика благоприятствования немецким (хотя и не только им, конечно) экспортерам и греческим владельцам нефтяных танкеров позволила России обходить торговые санкции», - написал Подоляк.
Ранее действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что США и Германия являются крупнейшими помощниками Украины в её борьбе за выживание и они обязаны продолжать предоставление помощи Киеву, даже с учётом высокой стоимости такой поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 8 из 10 российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала
- Тимур Родригез о разводе: Всегда желал «принципиально других отношений»
- В офисе Зеленского назвали победу Трампа «ожидаемым шоком» для ЕС
- Валерий Кипелов признался, что стал прадедушкой
- Треть чиновников в Вологодской области не справились с диктантом по русскому
- Лукашенко заявил, что ему все равно, кто выиграл выборы в США
- «Рольф» намерен наладить выпуск авто под собственным брендом
- СМИ: Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина
- Около 22 тысяч уникальных находок нашли в Твери в историческом кластере «Речной»
- Зеленский назвал замороженные российские активы украинскими деньгами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru