СМИ: Запад с трудом справляется с поставками вооружений для ВСУ

Западные страны сталкиваются с трудностями при выполнении своих обязательств по поставкам вооружений для Украины, сообщает Bloomberg.

По данным издания, в начале года западные союзники Киева обещали «укрепить пострадавшие от военных действий системы ПВО» Украины, однако, ряд государств-членов НАТО пока не выполнил эти обязательства.

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В то же время, темпы производства вооружений в России «часто превышают скорость поставок военной помощи Киеву», добавляет Bloomberg.

Агентство отмечает, что это усугубляет сложную ситуацию в Украине, которая утратила значительную часть своих энергетических мощностей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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