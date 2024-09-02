СМИ: Запад с трудом справляется с поставками вооружений для ВСУ
Западные страны сталкиваются с трудностями при выполнении своих обязательств по поставкам вооружений для Украины, сообщает Bloomberg.
По данным издания, в начале года западные союзники Киева обещали «укрепить пострадавшие от военных действий системы ПВО» Украины, однако, ряд государств-членов НАТО пока не выполнил эти обязательства.
В то же время, темпы производства вооружений в России «часто превышают скорость поставок военной помощи Киеву», добавляет Bloomberg.
Агентство отмечает, что это усугубляет сложную ситуацию в Украине, которая утратила значительную часть своих энергетических мощностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Запад с трудом справляется с поставками вооружений для ВСУ
- Число пострадавших от атак ВСУ в Курской области увеличилось до 228
- Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревоги
- В Индии из-за технической неисправности разбился истребитель ВВС страны МиГ-29
- Американские военные подверглись нападению в турецком Измире
- На ЗАЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
- Россиянин Калашян выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде
- При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин
- Премьер Украины Шмыгаль заявил, что МВФ работает над пересмотром программы EFF
- Маск допустил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru