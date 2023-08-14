СМИ: Запад хочет видеть женщину во главе Минобороны Украины

Издание сослалось на слухи, которые курсируют в политических кругах. Замена министра выглядит вполне вероятной из-за постоянных коррупционных скандалов и провала по закупкам в украинском военном ведомстве.

Возможными кандидатами на замену Резникову могут стать волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Украины Ирина Верещук, а также директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Ранее депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

