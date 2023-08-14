СМИ: Запад хочет видеть женщину во главе Минобороны Украины
Страны Запада хотят, чтобы на Украине был новый министр обороны, сообщает издание «Страна».
Издание сослалось на слухи, которые курсируют в политических кругах. Замена министра выглядит вполне вероятной из-за постоянных коррупционных скандалов и провала по закупкам в украинском военном ведомстве.
Возможными кандидатами на замену Резникову могут стать волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Украины Ирина Верещук, а также директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Ранее депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru