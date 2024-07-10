СМИ: Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный начал свою работу посла Украины в Великобритании, сообщает «Украинская правда».

Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Лондоне 9 мая. Согласно информации украинского издания «Главком», Залужный уже прибыл в Великобританию и в ближайшее время начнет осуществлять свои обязанности. Для этого ему необходимо будет вручить верительные грамоты королю Карлу III.

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

8 февраля Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными Силами Украины вместо Валерия Залужного. До этого Сырский руководил сухопутными войсками ВСУ.

Министерство иностранных дел Украины 7 марта объявило о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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