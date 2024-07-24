СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично одобрил неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского пилота и захвату военного самолета Су-34 в 2022 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского.

В распоряжении телеканала оказался протокол допроса Романа Червинского, бывшего полковника ВСУ, который участвовал в операции по попытке захвата российского Су-34. Червинский, которого Киев считает ответственным за неудачу в этой операции, предоставил свои показания в рамках расследования уголовного дела.