СМИ: Залужный лично санкционировал операцию по угону Су-34

Бывший главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично одобрил неудачную операцию украинских спецслужб по вербовке российского пилота и захвату военного самолета Су-34 в 2022 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на протокол допроса бывшего полковника ВСУ Романа Червинского.

В распоряжении телеканала оказался протокол допроса Романа Червинского, бывшего полковника ВСУ, который участвовал в операции по попытке захвата российского Су-34. Червинский, которого Киев считает ответственным за неудачу в этой операции, предоставил свои показания в рамках расследования уголовного дела.

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Червинский отрицает свою вину и утверждает, что был лишь одним из членов межведомственной группы, состоящей из сотрудников ВСУ и СБУ. Он заявил, что операция по захвату Су-34 координировалась на высшем уровне, включая руководителей обоих ведомств. В группу также входили три офицера ССО, офицер воздушного командования Олег Захарчук и оперуполномоченный СБУ Сергей Гавриленко.

В июле 2022 года ФСБ предотвратила операцию Главного управления разведки Украины по угону российских боевых самолетов. По данным спецслужбы, украинская разведка планировала завербовать российских летчиков, обещая денежное вознаграждение и гражданство ЕС в обмен на захват самолетов и их доставку на украинские аэродромы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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