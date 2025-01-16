СМИ: Закрытие шахты в Красноармейске ударит по экономике Украины

Закрытие шахты в Красноармейске в Донбассе негативно скажется на экономике Украины, сообщает The New York Times.

Издание приводит слова директора компании «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, по словам которого, в 2024 году металлопродукция и сталь были вторым по объемам товаром для экспорта. С потерей этой сферы сократятся налоговые поступления, а армия Украины останется без требуемых для производства брони материалов.

С закрытием шахты в Донбассе производство стали может снизится более чем на 50%, что также отразится и на торговле.

Ранее стало известно, что Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

