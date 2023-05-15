СМИ: задержан председатель Верховного суда Украины

По данным журналистов, Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона. Он возглавляет Верховный суд с 1 декабря 2021 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) 11 мая заявила о задержании бизнесменов, обвиняемых в поставке России оборудования для зенитно-ракетных комплексов С-300. Им выдвинули обвинение по статье украинского УК «коллаборационная деятельность», сообщает «Радиоточка НСН».

