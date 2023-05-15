СМИ: задержан председатель Верховного суда Украины
15 мая 202323:21
Задержан председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев, передают украинские СМИ со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
По данным журналистов, Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона. Он возглавляет Верховный суд с 1 декабря 2021 года.
Служба безопасности Украины (СБУ) 11 мая заявила о задержании бизнесменов, обвиняемых в поставке России оборудования для зенитно-ракетных комплексов С-300. Им выдвинули обвинение по статье украинского УК «коллаборационная деятельность», сообщает «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru