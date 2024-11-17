СМИ: ВСУ применяют «роботов-убийц» с «компьютерным зрением»

Украинские войска применяют «роботов-убийц» с технологией «компьютерного зрения», которых разработала американская компания Auterion, сообщает The Wall Street Journal.

Беспилотники практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы. При этом американские поставщики наращивают производство компонентов для них до промышленных масштабов. В начале 2025 года Вооруженные силы Украины должны получить десятки тысяч дронов с процессорами от Auterion.

Ранее случай успешного поражения беспилотника противника ракетой «Вихрь» был впервые зафиксирован специалистами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: wikimedia.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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