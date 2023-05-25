СМИ: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения F-16 от НАТО

По его словам, истребители нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ) для запуска американских крылатых ракет JASSM по полуострову. Таннехилла подчеркнул, что Запад должен согласиться фактически расстаться с большей частью запасов F-16.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН заявил, что у ВСУ нет сил и средств проводить сейчас контрнаступление благодаря активным действиям российских войск. Вместе с тем он отметил, что у Киева есть силы и средства для локальных операций, сообщает «Радиоточка НСН».

