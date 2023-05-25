СМИ: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения F-16 от НАТО
Руководство Украины планирует наносить удары по Крыму с помощью истребителей F-16, которые страны Запада хотят передать Киеву. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на военного эксперта Бринна Таннехилла.
По его словам, истребители нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ) для запуска американских крылатых ракет JASSM по полуострову. Таннехилла подчеркнул, что Запад должен согласиться фактически расстаться с большей частью запасов F-16.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН заявил, что у ВСУ нет сил и средств проводить сейчас контрнаступление благодаря активным действиям российских войск. Вместе с тем он отметил, что у Киева есть силы и средства для локальных операций, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru