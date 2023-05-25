«Опасаются удара»: Марочко рассказал о новой тактике ВСУ

«Украинские войска вынужденно используют тактику малых маневренных и диверсионно-разведывательных групп. Ведь если раньше у ВСУ были некоторые положительные результаты, то сейчас же тактика и стратегия российского командования полностью нивелировали тактику и стратегию украинцев. Работа украинских войск малыми группами объясняется, во-первых, тем, что они не могут скопить каких-то больших групп, во-вторых, опасениями ВСУ, что одним сосредоточенным ударом со стороны России будет уничтожено огромное количество личного состава и техники. Если мы говорим про зону ответственности ЛНР, то здесь эта тактика наблюдается на всех направлениях. Если же речь идет о Белгородской области, то это еще можно отнести к информационному поводу, который должен забить поражение украинских войск, нанесенное им в Артемовске», — заявил подполковник.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил, что успехи российских сил в Артемовске позволили сорвать контрнаступление ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

