СМИ: Встреча Стармера с Зеленским не изменила позицию Лондона по ракетам

Великобритания не изменила свою позицию относительно использования Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России, несмотря на встречу премьер-министра Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на анонимного представителя офиса британского премьера.

По данным источника, позиция Лондона по применению ракет Storm Shadow осталась прежней даже после переговоров с Зеленским.