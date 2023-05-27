Бывший генпрокурор Украины признал полный контроль России над Артемовском
Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под полным контролем России. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного «5 канала».
Луценко признал, что «штурм закончен», и населенный пункт взят российскими силами. По словам экс-генпрокурора, линия фронта проходит уже в нескольких километрах от Артемовска.
По мнению Луценко, Киеву не следует вести дальнейшее сражение за город.
Артемовск был полностью взят под контроль силами РФ 20 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бои за город продолжались с августа 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru