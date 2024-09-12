СМИ: ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине
12 сентября 202401:03
В настоящее время ВС России наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.
Как говорят очевидцы, в Конотопе Сумской области произошли несколько взрывов. В городе нет электричества.
Также прилёты в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске.
В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают об атаке со стороны Чёрного моря.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru