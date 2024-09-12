СМИ: ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры на Украине

Как говорят очевидцы, в Конотопе Сумской области произошли несколько взрывов. В городе нет электричества.

Также прилёты в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске.

В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают об атаке со стороны Чёрного моря.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

