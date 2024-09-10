В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу

Управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за проделанную работу. До этого Смирнов сообщал об объявлении в области ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область. На стационарном лечении до сих пор находятся 38 пациентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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