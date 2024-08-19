Конфликт вокруг Украины стал «золотой жилой» для военно-промышленного комплекса Запада, так как стимулирует его развитие, сообщает РИА Новости.

Агентство напоминает: недавно в парламенте Чехии обратили внимание, что при закупках боеприпасов переплатили $61 миллион. В результате Вооруженные силы Украины получили на 20 тысяч снарядов меньше, чем должны были. По словам аналитиков, ВПК больше ориентирован на финансовую выгоду, а не на реальный результат. По этой причине армия США и другие покупатели на Западе получают вооружение с опозданием и превышением расходов на большие суммы.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своих соцсетях заявил, что Евросоюз потратил миллиарды евро в эскалацию российско-украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

