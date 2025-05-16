Министр обороны ФРГ призвал Европу готовиться к возможному перемирию на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы должны заранее готовиться к возможному перемирию между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью, фрагменты которого привело издание Tagesschau.

По словам министра, несмотря на «отсутствие признаков готовности Москвы к завершению конфликта, проявившихся на недавней встрече делегаций в Стамбуле«, европейские государства не могут ограничиваться краткосрочным мышлением. Он подчеркнул, что даже если перемирие наступит, оно не станет гарантией устойчивого мира, и призвал Евросоюз начать подготовку к будущему этапу диалога.

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Переговоры представителей России и Украины, состоявшиеся в Стамбуле 16 мая, стали первой очной встречей сторон за три года. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который выразил удовлетворение результатами встречи и подтвердил готовность продолжать контакты.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, руководивший украинской делегацией, также допустил возможность продолжения переговорного процесса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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