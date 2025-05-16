Министр обороны ФРГ призвал Европу готовиться к возможному перемирию на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы должны заранее готовиться к возможному перемирию между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в интервью, фрагменты которого привело издание Tagesschau.

По словам министра, несмотря на «отсутствие признаков готовности Москвы к завершению конфликта, проявившихся на недавней встрече делегаций в Стамбуле«, европейские государства не могут ограничиваться краткосрочным мышлением. Он подчеркнул, что даже если перемирие наступит, оно не станет гарантией устойчивого мира, и призвал Евросоюз начать подготовку к будущему этапу диалога.