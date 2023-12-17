СМИ: во Львове началась «мягкая мобилизация»
17 декабря 202304:01
В украинском Львове началась «мягкая мобилизация», сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
Призывников на улицах уговаривают записываться на службу по контракту. Сотрудники военкомата рассказывают прохожим о ее преимуществах.
В мероприятиях также задействованы представители десантно-штурмовых войск.
Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru