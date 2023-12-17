СМИ: во Львове началась «мягкая мобилизация»

В украинском Львове началась «мягкая мобилизация», сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

СМИ: в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат

Призывников на улицах уговаривают записываться на службу по контракту. Сотрудники военкомата рассказывают прохожим о ее преимуществах.

В мероприятиях также задействованы представители десантно-штурмовых войск.

Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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