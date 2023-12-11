СМИ: в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат
Сотрудники украинских военных комиссариатов начали проводить рейды по спортивным клубам Одессы, пишет издание «Клименко.Тайм» в Telegram.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники военкомата в форме беседуют с двумя посетителями одного из спортивных залов.
Ранее рейды прошли в спортзалах Киева и Днепропетровска. Повестки вручили не только посетителям, но и сотрудникам.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Также он анонсировал изменения в «пропагандистской составляющей» мобилизационных процедур, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru