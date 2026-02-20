СМИ: Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90 миллиардов

Посол Венгрии при Евросоюзе выступил против привлечения €90 миллиардов заемных средств для поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Для одобрения такого решения необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.

По данным издания, позиция Будапешта может быть связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года. Как отмечает газета, на этом фоне премьер-министр Виктор Орбан усиливает жесткую риторику в отношении Киева.