СМИ: Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90 миллиардов
Посол Венгрии при Евросоюзе выступил против привлечения €90 миллиардов заемных средств для поддержки Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Для одобрения такого решения необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.
По данным издания, позиция Будапешта может быть связана с предстоящими парламентскими выборами в Венгрии в апреле 2026 года. Как отмечает газета, на этом фоне премьер-министр Виктор Орбан усиливает жесткую риторику в отношении Киева.
В декабре 2025 года Евросоюз утвердил механизм финансирования Украины на 2026-2027 годы за счет кредита из общего бюджета объединения. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этой схеме. Тогда же было принято решение не направлять на поддержку Киева средства от замороженных российских активов.
Проценты по новому займу планируется покрывать из бюджета ЕС. При этом расходы не затронут бюджеты Венгрии, Чехии и Словакии, передает «Радиоточка НСН».
