Автор статьи подчеркивает различие в подходах Киева и Вашингтона к рискам. Украина готова была бы поддержать прямое участие США в конфликте с Россией, несмотря на осторожную позицию американской стороны. Однако США продолжают избегать прямого конфликта с Россией и серьезно воспринимают угрозу ядерной войны.

Также издание отмечает, что нападение Украины на Курскую область не только нарушило границы России, но и пересекло «красные линии», установленные Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».