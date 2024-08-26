СМИ: Вашингтону важнее избежать третьей мировой войны, чем поддержать Украину
Для Вашингтона важнее предотвратить третью мировую войну, чем поддерживать Украину. Об этом пишет газета Financial Times.
В статье говорится, что в начале конфликта президент США Джо Байден поставил перед своей администрацией две ключевые задачи: оказание помощи Украине и недопущение третьей мировой войны. В случае необходимости выбора между этими целями США, без сомнения, отдали бы предпочтение второй.
Автор статьи подчеркивает различие в подходах Киева и Вашингтона к рискам. Украина готова была бы поддержать прямое участие США в конфликте с Россией, несмотря на осторожную позицию американской стороны. Однако США продолжают избегать прямого конфликта с Россией и серьезно воспринимают угрозу ядерной войны.
Также издание отмечает, что нападение Украины на Курскую область не только нарушило границы России, но и пересекло «красные линии», установленные Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru