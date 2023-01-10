СМИ: В Запорожской области поймали украинских диверсантов

В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что в результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины.

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Сообщается, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.

Ранее бойцы управления Росгвардии по Челябинской области нашли и уничтожили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба управления.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРосгвардияВСУ
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