СМИ: В Запорожской области поймали украинских диверсантов
10 января 202321:08
В Запорожской области задержали украинских диверсантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что в результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины.
Сообщается, что силовики выяснили намерения боевиков после первичного допроса.
Ранее бойцы управления Росгвардии по Челябинской области нашли и уничтожили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба управления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru