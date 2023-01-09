Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии

Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях, сообщила пресс-служба ведомства.

«В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения», - говорится в сообщении.

В материалах также говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники.

Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаРосгвардия
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