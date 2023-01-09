Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
Военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях, сообщила пресс-служба ведомства.
«В частности, уведомление службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения», - говорится в сообщении.
В материалах также говорится об отсутствии или ненадлежащем состоянии средств охраны войсковых объектов, войсковой техники.
Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- В Китае раскрыли правду о планах Германии отправить Украине танки Leopard 2
- В Германии оппозиция раскритиковала поставки вооружений Украине
- В России продлили программу госгарантий бесплатной медицинской помощи
- Росгвардейцы нашли свидетельства хищений в украинской армии
- Депутат Рады анонсировала переговоры о вступлении Украины в ЕС весной
- Посол Украины в Лондоне указал на просроченное оружие с Запада
- Названы основные покупатели российского газа в текущем году
- СМИ: Самолет из Москвы не долетел до Гоа из-за сообщения о мине
- Песков ответил Соловьеву на призыв отправлять срочников на спецоперацию
- Скончался создатель ракет «Калибр» Камнев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru