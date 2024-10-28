СМИ: в ВСУ появились разговорники для общения с солдатами КНДР

Москва и Пхеньян ранее отвергали данные об отправке военных из КНДР в Россию, назвав их слухами и преувеличениями.

Президент Владимир Путин напомнил о положении договора с КНДР, допускающем взаимную военную помощь в случае нападения, но добавил, что подобные решения Россия принимает самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

