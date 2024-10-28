СМИ: в ВСУ появились разговорники для общения с солдатами КНДР

Украинских военнослужащих предупредили о вероятном вступлении северокорейских военных в конфликт в ближайшие дни, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинские источники.

Один из бойцов, участвующих в операциях на территории Курской области, рассказал изданию, что командиры сообщили ему о прибытии северокорейских солдат и о подготовке разговорника для общения с ними с призывами к сдаче.

Генсек НАТО заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область

Москва и Пхеньян ранее отвергали данные об отправке военных из КНДР в Россию, назвав их слухами и преувеличениями.

Президент Владимир Путин напомнил о положении договора с КНДР, допускающем взаимную военную помощь в случае нападения, но добавил, что подобные решения Россия принимает самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:КНДРУкраинаВСУ

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