СМИ: в ВСУ появились разговорники для общения с солдатами КНДР
Украинских военнослужащих предупредили о вероятном вступлении северокорейских военных в конфликт в ближайшие дни, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинские источники.
Один из бойцов, участвующих в операциях на территории Курской области, рассказал изданию, что командиры сообщили ему о прибытии северокорейских солдат и о подготовке разговорника для общения с ними с призывами к сдаче.
Москва и Пхеньян ранее отвергали данные об отправке военных из КНДР в Россию, назвав их слухами и преувеличениями.
Президент Владимир Путин напомнил о положении договора с КНДР, допускающем взаимную военную помощь в случае нападения, но добавил, что подобные решения Россия принимает самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
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