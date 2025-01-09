В Воронежской области уничтожены несколько дронов, повреждены два дома

В Воронежской области средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали несколько беспилотников в двух пригородах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате атаки повреждены два частных дома, однако пострадавших нет.