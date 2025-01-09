В Воронежской области уничтожены несколько дронов, повреждены два дома

В Воронежской области средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали несколько беспилотников в двух пригородах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате атаки повреждены два частных дома, однако пострадавших нет.

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С 20:40 мск в регионе была объявлена угроза новых атак дронов. По данным Минобороны, в ночь на 8 января над Россией были сбиты 15 украинских БПЛА в Краснодарском крае, Белгородской и Брянской областях.

С начала 2025 года Воронежская область несколько раз становилась целью атак беспилотников. 4 января в регионе были обнаружены и подавлены несколько дронов. Воронеж вновь подвергся атаке и на следующий день, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОВоронеж

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