СМИ: в центре Киева произошла массовая драка

По информации журналистов, инцидент произошел на Крещатике. В материале говорится, что в потасовке участвует большое число людей.

О причинах драки издание не сообщило. Власти украинской столицы пока не комментировали ситуацию.

Ранее украинцы стали жаловаться на то, что сотрудники военкоматов изымают у них средства связи. Подобные инциденты произошли в Шевченковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

