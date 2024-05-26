СМИ: в центре Киева произошла массовая драка
26 мая 202420:17
В центре украинской столицы 26 мая произошла массовая драка, пишет издание «Страна».
По информации журналистов, инцидент произошел на Крещатике. В материале говорится, что в потасовке участвует большое число людей.
О причинах драки издание не сообщило. Власти украинской столицы пока не комментировали ситуацию.
Ранее украинцы стали жаловаться на то, что сотрудники военкоматов изымают у них средства связи. Подобные инциденты произошли в Шевченковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Киеве, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru