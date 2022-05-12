СМИ: В центре Херсона гремят взрывы
Сильные взрывы прогремели в четверг вечером в центре Херсона, сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, в течение нескольких минут было слышно шесть взрывов.
По предварительным данным, обстрел города ведут украинские националисты.
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить этот регион в состав России.
9 мая в Херсоне, который контролируется российскими Вооруженными силами, прошла акция «Бессмертный полк» и торжества в честь Дня Победы. При этом украинские националисты попытались нанести в праздник ракетный удар по городу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 44
- «Галлы пришли с Галичины»: Небензя объяснил французскому коллеге, почему тот «украинец»
- В МИД ФРГ заявили, что НАТО не должна вмешиваться в конфликт на Украине
- Долг туроператоров РФ в 2022 году за туры составляет 40 млрд рублей
- СМИ: В центре Херсона гремят взрывы
- Посол заявил о важности дипломатического присутствия РФ в Латвии
- США опровергли возможность поставок Украине ядерного оружия
- Депутат Госдумы объявила об отмене концерта «Би-2» в Казани
- Кадыров прокомментировал нападение на посла РФ в Польше
- Матвиенко заявила, что РФ согласится с решением жителей Херсонской области о статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru