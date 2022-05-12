СМИ: В центре Херсона гремят взрывы

По предварительным данным, обстрел города ведут украинские националисты.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить этот регион в состав России.

9 мая в Херсоне, который контролируется российскими Вооруженными силами, прошла акция «Бессмертный полк» и торжества в честь Дня Победы. При этом украинские националисты попытались нанести в праздник ракетный удар по городу.

