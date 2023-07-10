СМИ: В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию на границе с РФ
Людей принудительно эвакуируют в Сумской области, сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что принудительная эвакуация объявлена из пятикилометровой зоны приграничья с Россией.
Накануне министерство здравоохранения Украины распространило рекомендации на случай взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупреждал о возможной атаке Украины на ЗАЭС. По его словам, Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru