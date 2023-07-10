СМИ: В Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию на границе с РФ

Людей принудительно эвакуируют в Сумской области, сообщают украинские СМИ.

Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС

Уточняется, что принудительная эвакуация объявлена из пятикилометровой зоны приграничья с Россией.

Накануне министерство здравоохранения Украины распространило рекомендации на случай взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупреждал о возможной атаке Украины на ЗАЭС. По его словам, Киев собирается ударить по станции ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаГраница Между Россией И УкраинойУкраинаЭвакуация

Горячие новости

Все новости

партнеры