Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС

По его словам, в случае аварии на Запорожской АЭС придется «винить только самих себя».

«Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось», — отметил глава МАГАТЭ.

Гросси указал, что в районе АЭС идут боевые действия, поэтому необходим альтернативный реализуемый план, чтобы защитить объект. Также глава МАГАТЭ рассказал, что пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

«Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти», — пояснил Гросси.

Между тем врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

