Глава МАГАТЭ призвал искать реалистичный альтернативный способ по защите ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ )Рафаэль Гросси призвал дать реалистичное и осуществимое альтернативное предложение для защиты Запорожской атомной электростанции. Об этом Гросси заявил в интервью японскому телеканалу NHK.
По его словам, в случае аварии на Запорожской АЭС придется «винить только самих себя».
«Потому что это будет искусственная авария. Она произойдет из-за того, что одни люди не смогли помешать другим сделать так, чтобы что-то случилось», — отметил глава МАГАТЭ.
Гросси указал, что в районе АЭС идут боевые действия, поэтому необходим альтернативный реализуемый план, чтобы защитить объект. Также глава МАГАТЭ рассказал, что пытался создать защитную зону вокруг ЗАЭС.
«Однако началось контрнаступление, и военное командование не может смириться с тем, что будет территория, куда они не смогут пройти», — пояснил Гросси.
Между тем врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru