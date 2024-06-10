СМИ: В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электричество
10 июня 202405:01
В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электроснабжение, сообщает издание «Страна».
С чем это связано — неизвестно.
9 июня в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее в Верховной Раде заявили, что на Украине зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru