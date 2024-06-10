СМИ: В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электричество

В Сумах и Сумской области Украины частично пропало электроснабжение, сообщает издание «Страна».

На Украине введут почасовые отключения электроэнергии

С чем это связано — неизвестно.

9 июня в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Верховной Раде заявили, что на Украине зимой могут отключать электричество на 10 часов в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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