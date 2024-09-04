Не затронет ВСУ: Рогов объяснил «министропад» на Украине борьбой Ермака и Ахметова

На неделе в украинском правительстве произошла серия отставок. Свои посты решили отставить министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Затем об аналогичном решении сообщили два вице-премьера: Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, и Ирина Верещук, которая занималась реинтеграцией «временно оккупированных» территорий. Также стало известно, что в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Рогов связал столь масштабную ротацию с попыткой главы офиса президента Украины Андрея Ермака усилить свое влияние.

«Ермак попытался поменять главу правительства, который поставлен близким подельником Зеленского по коррупционным схемам Ринатом Ахметовым, но не получилось. Предложить условным подельникам Ермак может все меньше. Мы наблюдаем за попытками убрать людей, которые устраивают конкретные центры на Западе или Ахметова. В случае принятия всех отставок в нем останется всего 10% из тех в 2020 году вступал в должности – два человека из 22», - сказал он.

По словам собеседника НСН, на Украине стремятся оперативно провести ротацию до приезда делегации Международного валютного фонда.

«После приезда представители МВФ будут требовать принятия непопулярных решений. Например, повышения налогов для наполнения пустого бюджета Украины, который сегодня почти полностью формируется за счет денег Запада. При этом параллельно идет массовая охота на людей на улицах, бюджет наполнять некому, работников становится все меньше. В этом плане попытка Ермака перераспределить финансовые потоки и усилить свое влияние, прежде, чем все разрушится, вполне логична. Но Верховная Рада уже начинает проявлять субъектность путем саботажа. К примеру, голосование по Кулебе было перенесено на завтра, поскольку согласно социологии не хватило бы голосов, чтобы принять отставку», - пояснил он.