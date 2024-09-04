Не затронет ВСУ: Рогов объяснил «министропад» на Украине борьбой Ермака и Ахметова
Перестановки в украинском правительстве демонстрируют борьбу представителей политической элиты страны за власть, сказал НСН Владимир Рогов.
Верховная Рада, принимая отставку членов украинского правительства, показала субъектность, что отсрочило на день уход с должности главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявил в интервью НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На неделе в украинском правительстве произошла серия отставок. Свои посты решили отставить министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Затем об аналогичном решении сообщили два вице-премьера: Ольга Стефанишина, курирующая вопросы европейской и евроатлантической интеграции, и Ирина Верещук, которая занималась реинтеграцией «временно оккупированных» территорий. Также стало известно, что в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Рогов связал столь масштабную ротацию с попыткой главы офиса президента Украины Андрея Ермака усилить свое влияние.
«Ермак попытался поменять главу правительства, который поставлен близким подельником Зеленского по коррупционным схемам Ринатом Ахметовым, но не получилось. Предложить условным подельникам Ермак может все меньше. Мы наблюдаем за попытками убрать людей, которые устраивают конкретные центры на Западе или Ахметова. В случае принятия всех отставок в нем останется всего 10% из тех в 2020 году вступал в должности – два человека из 22», - сказал он.
По словам собеседника НСН, на Украине стремятся оперативно провести ротацию до приезда делегации Международного валютного фонда.
«После приезда представители МВФ будут требовать принятия непопулярных решений. Например, повышения налогов для наполнения пустого бюджета Украины, который сегодня почти полностью формируется за счет денег Запада. При этом параллельно идет массовая охота на людей на улицах, бюджет наполнять некому, работников становится все меньше. В этом плане попытка Ермака перераспределить финансовые потоки и усилить свое влияние, прежде, чем все разрушится, вполне логична. Но Верховная Рада уже начинает проявлять субъектность путем саботажа. К примеру, голосование по Кулебе было перенесено на завтра, поскольку согласно социологии не хватило бы голосов, чтобы принять отставку», - пояснил он.
Как добавил Рогов, к ротации в ВСУ сегодня нет предпосылок, однако кадровая перестановка возможна в случае смены президента Украины.
«Ротация нецелесообразна, ВСУ выполняют все задачи от внешних кураторов и сохраняют лояльность Зеленскому. Для отвода негатива от Зеленского сегодня используются персонажи типа депутата Марьяны Безуглой, которая обвиняет во всем командование ВСУ. Однако кадровая перестановка там может произойти, только если американцы или британцы примут решение о смене Зеленского или в случае других радикальных действий», - подытожил он.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что на Украине нет самостоятельных политических деятелей, их замена на других людей никак не изменит положение страны, перестановки же делаются, чтобы отвлечь внимание населения от неутешительных для Киева итогов конфликта с Россией.
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