СМИ: В США боятся, что атака на Курскую область подставит Киев под контрудар РФ

Неопределенность целей украинской атаки на Курскую область вызывает обеспокоенность среди американских чиновников по поводу потенциальной уязвимости Украины перед возможным российским контрударом, сообщает журнал Foreign Policy.

Минобороны России регулярно сообщает о предотвращении попыток прорыва в Курской области. Согласно данным ведомства, за время боевых действий украинская сторона понесла потери в размере 2,3 тыс. военных и почти 400 единиц техники.

Россия пока не планирует запрашивать Совбеза ООН по атаке на Курскую область

Заместитель начальника Главного военно-политического управления МО РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов утверждает, что в операции участвуют около 12 тыс. украинских солдат.

В Киеве заявили, что целью операции является укрепление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ как «масштабную провокацию» и пообещал «достойный ответ», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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