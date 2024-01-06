СМИ: В селе на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату
6 января 202406:43
Жители села Пушкино Закарпатской области Украины отказались демонтировать монумент советскому солдату. Об этом пишет Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
По данным СМИ, 24 декабря в населенном пункте проводился общий сбор жителей, во время которого сельчане единогласно было принято решение не демонтировать памятник.
Канал опубликовал фото ответа местных властей на запрос о сносе.
«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — указано в документе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Иванов дисквалифицирован на четыре года за отказ сдать допинг-тест
- СМИ: В селе на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату
- Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
- Умер кот Виктор, которого не пустили в самолет «Аэрофлота» из-за лишнего веса
- Число жертв землетрясений в Японии возросло до 100
- В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся украинцев за границей
- СМИ: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
- Российские военные уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ
- Трамп пообещал восстановить на планете «мир через силу»
- Главного тренера сборной Бразилии по футболу Диниза уволили
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru