СМИ: В селе на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату

По данным СМИ, 24 декабря в населенном пункте проводился общий сбор жителей, во время которого сельчане единогласно было принято решение не демонтировать памятник.

Канал опубликовал фото ответа местных властей на запрос о сносе.

«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — указано в документе.

