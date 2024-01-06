СМИ: В селе на западе Украины отказались снести памятник советскому солдату

Жители села Пушкино Закарпатской области Украины отказались демонтировать монумент советскому солдату. Об этом пишет Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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По данным СМИ, 24 декабря в населенном пункте проводился общий сбор жителей, во время которого сельчане единогласно было принято решение не демонтировать памятник.

Канал опубликовал фото ответа местных властей на запрос о сносе.

«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — указано в документе.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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