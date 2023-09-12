СМИ: в СБУ опровергли возбуждение дела против Бабченко
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан иностранным агентом в России).
По данным украинского издания «Страна», в СБУ удивились сообщениям о возбуждении против журналиста уголовного дела.
Об открытии дела в отношении Бабченко во вторник написало украинское издание «Klymenko Time». Сам журналист утверждал, что в СБУ предписали задержать его и отправить в следственный изолятор в случае пересечения границы.
Министерство юстиции России в апреле 2023 года внесло Бабченко в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что журналист собирал деньги на помощь украинской армии и распространял недостоверную информацию о действиях российской власти, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru