СМИ: в СБУ опровергли возбуждение дела против Бабченко

По данным украинского издания «Страна», в СБУ удивились сообщениям о возбуждении против журналиста уголовного дела.

Об открытии дела в отношении Бабченко во вторник написало украинское издание «Klymenko Time». Сам журналист утверждал, что в СБУ предписали задержать его и отправить в следственный изолятор в случае пересечения границы.

Министерство юстиции России в апреле 2023 года внесло Бабченко в реестр иноагентов. В ведомстве отметили, что журналист собирал деньги на помощь украинской армии и распространял недостоверную информацию о действиях российской власти, отмечает «Радиоточка НСН».

